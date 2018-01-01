Намасте, Англия!
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Намасте, Англия!

Намасте, Англия! (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Namaste England
Драмы, Мелодрамы124 мин18+

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Сюжет

Главный герой фильма живeт в Лондоне и легко заводит романы с девушками. Проблема заключается в том, что молодой человек не собирается жениться, и все его романы заканчиваются одинаково. Но в один прекрасный день все меняется…

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Рейтинг

2.1 IMDb