Намасте, Англия! (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Namaste England
Драмы, Мелодрамы124 мин18+
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Сюжет
Главный герой фильма живeт в Лондоне и легко заводит романы с девушками. Проблема заключается в том, что молодой человек не собирается жениться, и все его романы заканчиваются одинаково. Но в один прекрасный день все меняется…
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Рейтинг
2.1 IMDb
- ВАРежиссёр
Випул
Амрутлал Шах
- СКАктёр
Сатиш
Каушик
- ПЧА�ктриса
Паринити
Чопра
- АКАктёр
Арджун
Капур
- МААктёр
Маной
Ананд
- ХПАктёр
Хитен
Патель
- АСАктёр
Адитья
Си�л
- АСАктриса
Аланкрита
Сахай
- АШАктёр
Атул
Шарма
- СНСценарист
Суреш
Наир
- РШСценарист
Ритеш
Шах
- ВАПродюсер
Випул
Амрутлал Шах
- СБХудожник
Санджай
Батра
- АНХудожник
Аки
Нарула
- АШМонтажёр
Амитабх
Шукла
- БКомпозитор
Бадшах