О фильме
В прибрежном городке Хоуп-Харбор, расположенном у демилитаризованной зоны, охотники находят изувеченные трупы коровы и человека. Версия о заблудившемся тигре кажется неправдоподобной. Сон-ги, лидер охотников, решает отправиться в лес на поиски. В это время начальник полиции, его помощница и местные жители начинают борьбу с неизвестным монстром...
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Боевик
Рейтинг
6.9 IMDb
- НХРежиссёр
На
Хон-джин
- ХДАктёр
Хван
Джон-мин
- ЧИАктёр
Чо
Ин-сон
- ЧХАктриса
Чон
Хо-ён
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- ТРАктриса
Тейлор
Расселл
- Актёр
Кэмерон
Бриттон
- ОТАктёр
Ом
Тхэ-гу
- ЛГАктёр
Ли
Гю-хён
- ЫМАктёр
Ым
Мун-сок
- ЛСАктёр
Ли
Сан-хи
- НХСценарист
На
Хон-джин
- НХПродюсер
На
Хон-джин
- ЛХХудожник
Ли
Ху-гён
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- ХГОператор
Хон
Гён-пхё
- МЭКомпозитор
Майкл
Эбелс