В прибрежном городке Хоуп-Харбор, расположенном у демилитаризованной зоны, охотники находят изувеченные трупы коровы и человека. Версия о заблудившемся тигре кажется неправдоподобной. Сон-ги, лидер охотников, решает отправиться в лес на поиски. В это время начальник полиции, его помощница и местные жители начинают борьбу с неизвестным монстром...

