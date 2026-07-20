Надежда
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Надежда

Фильм Надежда

2026, Hopeu
Фантастика, Боевик18+
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О фильме

В прибрежном городке Хоуп-Харбор, расположенном у демилитаризованной зоны, охотники находят изувеченные трупы коровы и человека. Версия о заблудившемся тигре кажется неправдоподобной. Сон-ги, лидер охотников, решает отправиться в лес на поиски. В это время начальник полиции, его помощница и местные жители начинают борьбу с неизвестным монстром...

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик

Рейтинг

6.9 IMDb