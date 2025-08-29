Надежда (фильм, 2003) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Надежда» — индийская драма о враче, вынужденном жертвовать личным счастьем ради спасения больницы, ставшей его жизнью. Картина исследует границы профессионального долга и цену компромисса, когда на карту поставлены судьбы многих людей.
Посвятивший себя спасению людей нейрохирург Акаш сталкивается с финансовыми проблемами своей больницы. Неожиданное предложение помощи от психически неуравновешенной, но обеспеченной Сони ставит его перед мучительным выбором — жениться без любви ради высшей цели или отказаться от дела своей жизни. Его надежда на воссоединение с коллегой Нехой постепенно угасает под давлением новой жены, которая стремится избавиться от соперницы. Профессиональный долг, личные трагедии и финансовые трудности переплетаются в сложный клубок противоречий.
Идеализм сталкивается с суровой реальностью в драме «Надежда». Смотреть ее стоит ради напоминания, что даже светлые устремления могут потребовать болезненных жертв, а спасение других иногда означает отказ от собственного счастья.
Рейтинг
- ХИРежиссёр
Хони
Ирани
- АБАктёр
Арун
Бали
- РКАктёр
Рандхир
Капур
- ГСАктриса
Грейси
Сингх
- АБАктриса
Анджула
Беди
- АБАктёр
Амир
Башир
- АКАктёр
Анил
Капур
- ЧБАктёр
Чандан
Бишт
- ПЗАктриса
Прити
Зинта
- ПДАктриса
Прети
Давал
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- ХИСценарист
Хони
Ирани
- ДАСценарист
Джавед
Ахтар
- МПродюсер
Манохар
- АБХудожник
Арджун
Басин
- ЮПХудожник
Юнюс
Патхан
- ШКМонтажёр
Шириш
Кандэр
- ЭНКомпозитор
Эхсан
Нурани
- ЛМКомпозитор
Лой
Мендонса
- ШМКомпозитор
Шанкар
Махадеван