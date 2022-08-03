Начальная школа Де-Калб (фильм, 2017) смотреть онлайн

В начальную школу для афроамериканцев врывается белый парень с автоматом Калашникова. «Сегодня мы все умрeм», - уверен он. Но ему не нужны дети, ему нужны копы. Школьная секретарша вступает в сложное психологическое противоборство с психически нестабильным террористом.

