Начальная школа Де-Калб
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Начальная школа Де-Калб

Начальная школа Де-Калб (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, DeKalb Elementary
Драма, Короткометражка20 мин18+

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О фильме

В начальную школу для афроамериканцев врывается белый парень с автоматом Калашникова. «Сегодня мы все умрeм», - уверен он. Но ему не нужны дети, ему нужны копы. Школьная секретарша вступает в сложное психологическое противоборство с психически нестабильным террористом.

Страна
США
Жанр
Драма, Короткометражка
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb