Актёры и съёмочная группа фильма «Набережная туманов»
Актёры и съёмочная группа фильма «Набережная туманов»
Режиссёры
Актёры
АктёрJean
Жан ГабенJean Gabin
АктёрZabel
Мишель СимонMichel Simon
АктрисаNelly
Мишель МорганMichèle Morgan
АктёрLucien
Пьер БрассёрPierre Brasseur
АктёрPanama (в титрах: Delmont)
Эдуард ДельмонÉdouard Delmont
АктёрQuart Vittel (в титрах: Aimos)
Раймон ЭмосRaymond Aimos
АктёрLe peintre (в титрах: Le Vigan)
Робер Ли ВиганRobert Le Vigan
АктёрLe docteur (в титрах: Genin)
Рене ЖененRené Génin
АктёрLe chauffeur (в титрах: Perez)
Марсель ПересMarcel Pérès
АктрисаL'amie de Lucien
Женни БюрнеJenny Burnay
АктёрLe garçon d'hôtel (в титрах: Legris)
Роже ЛегриRoger Legris
АктёрLe client
Марсиаль РебMartial Rèbe
Актёр
Лео МалетLéo Malet
Актёр
Марсель МельракMarcel Melrac
Актёр
Рэймонд ПелиссьеRaymond Pélissier
Актёр
РафаэльRaphaël
Актриса
Гэби ВагнерGaby Wagner
