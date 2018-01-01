Wink
Фильмы
Набережная туманов
Актёры и съёмочная группа фильма «Набережная туманов»

Режиссёры

Марсель Карне

Marcel Carné
Режиссёр

Актёры

Жан Габен

Jean Gabin
АктёрJean
Мишель Симон

Michel Simon
АктёрZabel
Мишель Морган

Michèle Morgan
АктрисаNelly
Пьер Брассёр

Pierre Brasseur
АктёрLucien
Эдуард Дельмон

Édouard Delmont
АктёрPanama (в титрах: Delmont)
Раймон Эмос

Raymond Aimos
АктёрQuart Vittel (в титрах: Aimos)
Робер Ли Виган

Robert Le Vigan
АктёрLe peintre (в титрах: Le Vigan)
Рене Женен

René Génin
АктёрLe docteur (в титрах: Genin)
Марсель Перес

Marcel Pérès
АктёрLe chauffeur (в титрах: Perez)
Женни Бюрне

Jenny Burnay
АктрисаL'amie de Lucien
Роже Легри

Roger Legris
АктёрLe garçon d'hôtel (в титрах: Legris)
Марсиаль Реб

Martial Rèbe
АктёрLe client
Лео Малет

Léo Malet
Актёр
Марсель Мельрак

Marcel Melrac
Актёр
Рэймонд Пелиссье

Raymond Pélissier
Актёр
Рафаэль

Raphaël
Актёр
Гэби Вагнер

Gaby Wagner
Актриса
Клод Вальтер

Claude Walter
Актёр

Сценаристы

Жак Превер

Jacques Prévert
Сценарист
Пьер Дюмарше

Pierre Mac Orlan
Сценарист

Монтажёры

Рене Ле Энафф

René Le Hénaff
Монтажёр

Операторы

Эжен Шюфтан

Eugen Schüfftan
Оператор

Композиторы

Морис Жобер

Maurice Jaubert
Композитор