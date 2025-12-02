Фильм Набережная туманов

Солдат колониальных войск Жан приезжает в Гавр, надеясь сесть на корабль и уплыть далеко, далеко - для этого у него есть причины, точно в фильме не указанные. Он знакомится с прекрасной девушкой Нелли и между ними возникает любовь с первого взгляда.

Сильный, сдержанный и немногословный Жан может и хулигана проучить, и вести себя с достоинством и гордостью парижанина. Ему везет - он получает в подарок и гражданскую одежду, и паспорт; корабельный врач предлагает ему место в своей каюте, но пощечины, выданные публично местному молодому бандиту, обусловили печальный конец этой романтической истории.

