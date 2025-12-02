Фильм Набережная туманов
1938, Le quai des brumes
Триллер, Драма0+
О фильме
Солдат колониальных войск Жан приезжает в Гавр, надеясь сесть на корабль и уплыть далеко, далеко - для этого у него есть причины, точно в фильме не указанные. Он знакомится с прекрасной девушкой Нелли и между ними возникает любовь с первого взгляда.
Сильный, сдержанный и немногословный Жан может и хулигана проучить, и вести себя с достоинством и гордостью парижанина. Ему везет - он получает в подарок и гражданскую одежду, и паспорт; корабельный врач предлагает ему место в своей каюте, но пощечины, выданные публично местному молодому бандиту, обусловили печальный конец этой романтической истории.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МКРежиссёр
Марсель
Карне
- ЖГАктёр
Жан
Габен
- МСАктёр
Мишель
Симон
- ММАктриса
Мишель
Морган
- ПБАктёр
Пьер
Брассёр
- ЭДАктёр
Эдуард
Дельмон
- РЭАктёр
Раймон
Эмос
- РЛАктёр
Робер
Ли Виган
- РЖАктёр
Рене
Женен
- МПАктёр
Марсель
Перес
- ЖБАктриса
Женни
Бюрне
- РЛАктёр
Роже
Легри
- МРАктёр
Марсиаль
Реб
- ЛМАктёр
Лео
Малет
- ММАктёр
Марсель
Мельрак
- РПАктёр
Рэймонд
Пелиссье
- РАктёр
Рафаэль
- ГВАктриса
Гэби
Вагнер
- КВАктёр
Клод
Вальтер
- ЖПСценарист
Жак
Превер
- ПДСценарист
Пьер
Дюмарше
- РЛМонтажёр
Рене
Ле Энафф
- ЭШОператор
Эжен
Шюфтан
- МЖКомпозитор
Морис
Жобер