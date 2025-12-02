Набережная туманов
Набережная туманов

Фильм Набережная туманов

1938, Le quai des brumes
Триллер, Драма0+
Солдат колониальных войск Жан приезжает в Гавр, надеясь сесть на корабль и уплыть далеко, далеко - для этого у него есть причины, точно в фильме не указанные. Он знакомится с прекрасной девушкой Нелли и между ними возникает любовь с первого взгляда.
Сильный, сдержанный и немногословный Жан может и хулигана проучить, и вести себя с достоинством и гордостью парижанина. Ему везет - он получает в подарок и гражданскую одежду, и паспорт; корабельный врач предлагает ему место в своей каюте, но пощечины, выданные публично местному молодому бандиту, обусловили печальный конец этой романтической истории.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

