На ярком солнце
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На ярком солнце

Фильм На ярком солнце

1960, Plein soleil
Триллер, Драма18+
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О фильме

Огромный счет в банке, красивые женщины, яхта, ласковое море - это сладкая жизнь, которую Том Рипли так хочет иметь и которая у Филиппа Гринлифа уже есть. Филипп даже не подозревает, на что готов пойти Том, чтобы сделать его жизнь своей. Сначала убийство, потом подделка документов, подписи, голоса... И бедный авантюрист превращается в миллионера. Но даже самая искусная подделка всегда остается лишь копией, даже если над ней трудился талантливый мистер Рипли.

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Страна
Франция, Италия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD

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