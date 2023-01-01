Фильм На ярком солнце
1960, Plein soleil
Триллер, Драма18+
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О фильме
Огромный счет в банке, красивые женщины, яхта, ласковое море - это сладкая жизнь, которую Том Рипли так хочет иметь и которая у Филиппа Гринлифа уже есть. Филипп даже не подозревает, на что готов пойти Том, чтобы сделать его жизнь своей. Сначала убийство, потом подделка документов, подписи, голоса... И бедный авантюрист превращается в миллионера. Но даже самая искусная подделка всегда остается лишь копией, даже если над ней трудился талантливый мистер Рипли.
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Рейтинг
- РКРежиссёр
Рене
Клеман
- БФАктёр
Барбель
Фанже
- БКАктёр
Билли
Кирнс
- ВШАктриса
Вивиан
Шантель
- МЛАктриса
Мари
Лафоре
- Актёр
Ален
Делон
- ФЛАктёр
Фрэнк
Латимор
- АНАктриса
Аве
Нинки
- НБАктёр
Нерио
Бернарди
- МРАктёр
Морис
Роне
- ЭКАктёр
Эрно
Криза
- ПЖСценарист
Поль
Жегофф
- РКСценарист
Рене
Клеман
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- ГЛПродюсер
Гоффредо
Ломбардо
- НРКомпозитор
Нино
Рота