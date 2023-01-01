Фильм На ярком солнце

Огромный счет в банке, красивые женщины, яхта, ласковое море - это сладкая жизнь, которую Том Рипли так хочет иметь и которая у Филиппа Гринлифа уже есть. Филипп даже не подозревает, на что готов пойти Том, чтобы сделать его жизнь своей. Сначала убийство, потом подделка документов, подписи, голоса... И бедный авантюрист превращается в миллионера. Но даже самая искусная подделка всегда остается лишь копией, даже если над ней трудился талантливый мистер Рипли.



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