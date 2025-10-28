Фильм На выброс

О фильме
Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в невероятное путешествие: Мак мечтает вернуть свою прежнюю жизнь, а остальные надеются найти Рай, где сбудутся все их желания.
СтранаРоссия, Канада
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Константин
Бронзит
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Высоцкий
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- АЗАктёр
Андрей
Зайцев
- Актриса
Юлия
Рудина
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- Актёр
Георгий
Штиль
- АЛАктриса
Агата
Лёвина
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- Актёр
Сергей
Мардарь
- РЩАктриса
Регина
Щукина
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Константин
Бронзит
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- ОААктриса
Оксана
Андрейчук
- АВАктёр
Александр
Васильев
- ВВАктриса
Виктория
Войнич-Слуцкая
- МШАктриса
Мария
Шустрова
- ПВАктриса
Полина
Войченко
- ЮРАктёр
Юрий
Романов
- ВЧАктёр
Валерий
Чеботаев
- СШАктёр
Станислав
Шапкин
- НТАктриса
Наталья
Терешкова
- АФАктёр
Александр
Фенин
- АСАктриса
Анастасия
Салова
- АГАктриса
Александра
Глушинская
- ВПАктёр
Владимир
Прудников
- ДВСценарист
Дмитрий
Высоцкий
- Сценарист
Константин
Бронзит
- Продюсер
Артем
Васильев
- ККПродюсер
Карина
Кабанова
- Продюсер
Юрий
Степанов
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бюргановский
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда