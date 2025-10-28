Фильм На выброс

Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в невероятное путешествие: Мак мечтает вернуть свою прежнюю жизнь, а остальные надеются найти Рай, где сбудутся все их желания.

