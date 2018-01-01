Wink
Фильмы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Актёры и съёмочная группа фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Актёры и съёмочная группа фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Режиссёры

Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Режиссёр

Актёры

Егор Бероев

Егор Бероев

Актёр
Полина Максимова

Полина Максимова

Актриса
Грант Тохатян

Грант Тохатян

Актёр
Лиза Моряк

Лиза Моряк

Актриса
Марк Богатырев

Марк Богатырев

Актёр
Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин

Актёр
Ксения Алферова

Ксения Алферова

Актриса
Дмитрий Власкин

Дмитрий Власкин

Актёр
Артем Алексеев

Артем Алексеев

Актёр
Дмитрий Колчин

Дмитрий Колчин

Актёр
Юрий Насонов

Юрий Насонов

Актёр
Ольга Хохлова

Ольга Хохлова

Актриса
Жанна Эппле

Жанна Эппле

Актриса
Герман Модягин

Герман Модягин

Актёр
Максим Иванов

Максим Иванов

Актёр
Максим Матузный

Максим Матузный

Актёр
Денис Назаренко

Денис Назаренко

Актёр
Ирина Аверина

Ирина Аверина

Актриса
Христина Блохина

Христина Блохина

Актриса
Артем Первых

Артем Первых

Актёр
Дмитрий Ковган

Дмитрий Ковган

Актёр
Александр Гох

Александр Гох

Актёр
Мария Чувилина

Мария Чувилина

Актриса
Эдуард Чемодаков

Эдуард Чемодаков

Актёр
Виктор Рябов

Виктор Рябов

Актёр
Оксана Дорохина

Оксана Дорохина

Актриса
Вера Новикова

Вера Новикова

Актриса
Вадим Гусев

Вадим Гусев

Актёр
Зинфира Арсланова

Зинфира Арсланова

Актриса
Екатерина Казакова

Екатерина Казакова

Актриса
Андрей Вальц

Андрей Вальц

Актёр
Ирина Абросимова

Ирина Абросимова

Актриса
Валерия Богданова

Валерия Богданова

Актриса
Денис Прытков

Денис Прытков

Актёр
Юрий Павлов

Юрий Павлов

Актёр
Джульетта Степанян

Джульетта Степанян

Julietta Stepanyan
Актриса
Александр Космачев

Александр Космачев

Актёр
Олеся Брежнева

Олеся Брежнева

Актриса
Дмитрий Беседа

Дмитрий Беседа

Актёр
Анна Иванова

Анна Иванова

Актриса

Сценаристы

Алексей Гравицкий

Алексей Гравицкий

Сценарист

Продюсеры

Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Вадим Верещагин

Вадим Верещагин

Продюсер
Екатерина Муратова

Екатерина Муратова

Продюсер

Художники

Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Художник
Гульнара Шахмилова

Гульнара Шахмилова

Художница
Джамиля Дадаева

Джамиля Дадаева

Художница

Операторы

Кирилл Зоткин

Кирилл Зоткин

Оператор

Композиторы

Манук Казарян

Манук Казарян

Композитор