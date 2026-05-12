Фильм На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, На солнце, вдоль рядов кукурузы
Драма, Приключения6+
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О фильме
Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Егор
Бероев
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Грант
Тохатян
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- КААктриса
Ксения
Алферова
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- АААктёр
Артем
Алексеев
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актриса
Жанна
Эппле
- ГМАктёр
Герман
Модягин
- МИАктёр
Максим
Иванов
- ММАктёр
Максим
Матузный
- ДНАктёр
Денис
Назаренко
- ИААктриса
Ирина
Аверина
- ХБАктриса
Христина
Блохина
- АПАктёр
Артем
Первых
- ДКАктёр
Дмитрий
Ковган
- АГАктёр
Александр
Гох
- МЧАктриса
Мария
Чувилина
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- Актёр
Виктор
Рябов
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- ВНАктриса
Вера
Новикова
- ВГАктёр
Вадим
Гусев
- ЗААктриса
Зинфира
Арсланова
- ЕКАктриса
Екатерина
Казакова
- АВАктёр
Андрей
Вальц
- ИААктриса
Ирина
Абросимова
- ВБАктриса
Валерия
Богданова
- ДПАктёр
Денис
Прытков
- ЮПАктёр
Юрий
Павлов
- ДСАктриса
Джульетта
Степанян
- АКАктёр
Александр
Космачев
- ОБАктриса
Олеся
Брежнева
- ДБАктёр
Дмитрий
Беседа
- АИАктриса
Анна
Иванова
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Муратова
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ДДХудожница
Джамиля
Дадаева
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- МККомпозитор
Манук
Казарян