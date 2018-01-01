Wink
Фильмы
На скейте от смерти
Актёры и съёмочная группа фильма «На скейте от смерти»

Актёры и съёмочная группа фильма «На скейте от смерти»

Режиссёры

Мигель Куртуа

Мигель Куртуа

Miguel Courtois
Режиссёр

Актёры

Микки Маю

Микки Маю

Mickey Mahut
АктёрJérôme
Идрисс Диоп

Идрисс Диоп

Idriss Diop
АктёрBenjamin
Эльза Патаки

Эльза Патаки

Elsa Pataky
АктрисаDany
Филипп Бас

Филипп Бас

Philippe Bas
АктёрLucas
Пасси

Пасси

Passi
АктёрSylla
Рашида Бракни

Рашида Бракни

Rachida Brakni
АктрисаSylvie
Клеменс Обри

Клеменс Обри

Clémence Aubry
АктрисаFlic arrestation Sylvie 1
Лора Баласурия

Лора Баласурия

Laura Balasuriya
АктрисаSquatteuse
Аффиф Бен Бадра

Аффиф Бен Бадра

Affif Ben Badra
АктёрLe Marseillais
Кристиан Бергнер

Кристиан Бергнер

Christian Bergner
АктёрL'homme de main du Marseillais

Сценаристы

Крис Наон

Крис Наон

Chris Nahon
Сценарист

Продюсеры

Себастьен Фечнер

Себастьен Фечнер

Sebastien Fechner
Продюсер
Николас Ваннье

Николас Ваннье

Nicolas Vannier
Продюсер
Жан-Люк Оливье

Жан-Люк Оливье

Jean-Luc Olivier
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Александр Комлев

Александр Комлев

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Михаил Георгиу

Михаил Георгиу

Актёр дубляжа

Операторы

Жан-Пьер Совер

Жан-Пьер Совер

Jean-Pierre Sauvaire
Оператор