Два подростка Микки и Идрисс становятся свидетелями убийства на подземной стоянке, убийца замечает их, но, вскочив на скейтборды, парни виртуозно уходят от погони. Ребята тут же обращаются в полицию. Но защитники закона оказываются на стороне преступников. Тогда скейтеры и их хорошенькая подруга Дани продумывают собственный план расследования.

