На скейте от смерти (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.92008, Skate or Die
Мюзикл, Криминал87 мин18+
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О фильме
Два подростка Микки и Идрисс становятся свидетелями убийства на подземной стоянке, убийца замечает их, но, вскочив на скейтборды, парни виртуозно уходят от погони. Ребята тут же обращаются в полицию. Но защитники закона оказываются на стороне преступников. Тогда скейтеры и их хорошенькая подруга Дани продумывают собственный план расследования.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb
- МКРежиссёр
Мигель
Куртуа
- ММАктёр
Микки
Маю
- ИДАктёр
Идрисс
Диоп
- ЭПАктриса
Эльза
Патаки
- ФБАктёр
Филипп
Бас
- ПАктёр
Пасси
- РБАктриса
Рашида
Бракни
- КОАктриса
Клеменс
Обри
- ЛБАктриса
Лора
Баласурия
- АБАктёр
Аффиф
Бен Бадра
- КБАктёр
Кристиан
Бергнер
- КНСценарист
Крис
Наон
- СФПродюсер
Себастьен
Фечнер
- НВПродюсер
Николас
Ваннье
- ЖОПродюсер
Жан-Люк
Оливье
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ЖСОператор
Жан-Пьер
Совер