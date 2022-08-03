На скейте от смерти
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На скейте от смерти

На скейте от смерти (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.92008, Skate or Die
Мюзикл, Криминал87 мин18+

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О фильме

Два подростка Микки и Идрисс становятся свидетелями убийства на подземной стоянке, убийца замечает их, но, вскочив на скейтборды, парни виртуозно уходят от погони. Ребята тут же обращаются в полицию. Но защитники закона оказываются на стороне преступников. Тогда скейтеры и их хорошенькая подруга Дани продумывают собственный план расследования.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мюзикл, Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На скейте от смерти»