На путь истинный
Wink
Фильмы
На путь истинный

На путь истинный (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Fall to Grace
Документальные46 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Губернатор Джим Макгриви подал в отставку после того, как объявил себя " геем американцем". После ухода с поста губернатора Макгриви обучался в духовной семинарии в Нью-Йорке. Сейчас Макгриви является волонтeром в организации, помогающей в реабилитации бывшим заключeнным.

На путь истинный смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.9 IMDb