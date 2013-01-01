На путь истинный (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Fall to Grace
Документальные46 мин18+
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Сюжет
Губернатор Джим Макгриви подал в отставку после того, как объявил себя " геем американцем". После ухода с поста губернатора Макгриви обучался в духовной семинарии в Нью-Йорке. Сейчас Макгриви является волонтeром в организации, помогающей в реабилитации бывшим заключeнным.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.9 IMDb