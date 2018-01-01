Фильм На последнем дыхании

На последнем дыхании
1960, À bout de souffle
Драма, Криминал16+
Мишель Пуакар – настоящий прожигатель жизни, зарабатывающий на жизнь кражами дорогих машин. Он никогда не задумывается о последствиях своих криминальных выходок – просто живет, как хочет, ни на кого не рассчитывая, ни с кем не считаясь. Видимо, потому что молод и самонадеян.

Но однажды, по дороге в Париж, Мишель убивает полицейского: просто для того, чтобы избежать неприятных расспросов. Но с этой минуты в его жизни больше не будет ничего, кроме неприятностей.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

