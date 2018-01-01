Фильм На последнем дыхании
1960, À bout de souffle
Драма, Криминал16+
О фильме
Мишель Пуакар – настоящий прожигатель жизни, зарабатывающий на жизнь кражами дорогих машин. Он никогда не задумывается о последствиях своих криминальных выходок – просто живет, как хочет, ни на кого не рассчитывая, ни с кем не считаясь. Видимо, потому что молод и самонадеян.
Но однажды, по дороге в Париж, Мишель убивает полицейского: просто для того, чтобы избежать неприятных расспросов. Но с этой минуты в его жизни больше не будет ничего, кроме неприятностей.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЖГРежиссёр
Жан-Люк
Годар
- ДСАктриса
Джин
Сиберг
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- ВДАктёр
Ван
Доуде
- ЖГАктёр
Жан-Люк
Годар
- РБАктёр
Ришар
Бальдуччи
- ДБАктёр
Даниэль
Буланже
- ЖБАктёр
Жерар
Браш
- ФдАктёр
Филипп
де Брока
- ХБАктёр
Хосе
Беназераф
- ЖДАктёр
Жан
Домарши
- ЖДАктёр
Жан
Душе
- ЛДАктриса
Лилиан
Давид
- МФАктёр
Мишель
Фабр
- РААктёр
Роже
Анен
- АЮАктёр
Анри-Жак
Юэ
- РХАктёр
Рэймонд
Хантли
- АСАктёр
Андре
С. Лабарт
- ЛАктёр
Луиги
- КМАктёр
Клод
Мансар
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Мельвиль
- ФМАктёр
Франсуа
Морёй
- ММАктёр
Мишель
Мурле
- ГОАктёр
Гуидо
Орландо
- МПАктриса
Мадам
Пол
- ЖРАктёр
Жан-Луи
Ришар
- ЛРАктриса
Лилиан
Робен
- ЖСАктёр
Жак
Сергин
- ЖСАктёр
Жак
Сиклие
- ВУАктриса
Вирджиния
Ульман
- ЭВАктёр
Эмиль
Вильон
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- ЖГСценарист
Жан-Люк
Годар
- КШСценарист
Клод
Шаброль
- ЖдПродюсер
Жорж
де Борегар
- СДМонтажёр
Сесиль
Декуги
- РКОператор
Рауль
Кутар
- МСКомпозитор
Марсиаль
Солаль