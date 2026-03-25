На помощь! (фильм, 2026) смотреть онлайн
7.62026, Send Help
Триллер112 мин18+
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О фильме
Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса Брэдли Престона. Страдающая от его постоянных издевательств девушка находится на грани нервного срыва и уже готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только Линда и её босс.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- КПАктёр
Крис
Пан
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ТВАктёр
Тханет
Варакулнукрох
- ЭРАктриса
Эмма
Рэйми
- КБАктриса
Кристи
Бест
- БКАктёр
Брюс
Кэмпбелл
- ФУАктриса
Франческа
Уотерс
- ДШСценарист
Дэмиэн
Шеннон
- МССценарист
Марк
Свифт
- ЗАПродюсер
Зайнаб
Азизи
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- ДХПродюсер
Джонатан
Хук
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман