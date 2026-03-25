На помощь!
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На помощь!

На помощь! (фильм, 2026) смотреть онлайн

7.62026, Send Help
Триллер112 мин18+

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О фильме

Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса Брэдли Престона. Страдающая от его постоянных издевательств девушка находится на грани нервного срыва и уже готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только Линда и её босс.

Страна
США
Жанр
Триллер
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На помощь!»