На помощь! (фильм, 2026) смотреть онлайн

Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса Брэдли Престона. Страдающая от его постоянных издевательств девушка находится на грани нервного срыва и уже готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только Линда и её босс.

