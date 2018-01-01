Wink
Фильмы
На орбите долго и счастливо
Актёры и съёмочная группа фильма «На орбите долго и счастливо»

Актёры и съёмочная группа фильма «На орбите долго и счастливо»

Режиссёры

Джейми Магнус Стоун

Джейми Магнус Стоун

Jamie Magnus Stone
Режиссёр

Актёры

Томас Сэнгстер

Томас Сэнгстер

Thomas Sangster
АктёрNigel
Макензи Крук

Макензи Крук

Mackenzie Crook
АктёрDad
Брона Галлахер

Брона Галлахер

Bronagh Gallagher
АктрисаMother
Боб Гуди

Боб Гуди

Bob Goody
АктёрGrandpa
Наоми Баттрик

Наоми Баттрик

Naomi Battrick
АктрисаThe Girl

Сценаристы

Джейми Магнус Стоун

Джейми Магнус Стоун

Jamie Magnus Stone
Сценарист

Продюсеры

Курбан Кассам

Курбан Кассам

Kurban Kassam
Продюсер

Операторы

Робин Вэнари

Робин Вэнари

Robin Whenary
Оператор