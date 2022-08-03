На орбите долго и счастливо (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Madam Black
Комедия, Короткометражка20 мин18+
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О фильме
Найджел влюблeн. Но ему не так-то просто соединиться с возлюбленной, ведь он живет в космическом корабле - ветхой развалюхе - с мамой, папой и дедушкой, которые не отпускают подростка в открытый космос. К тому же девушка его мечты вращается вокруг Земли не в ту сторону.
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Мелодрама, Короткометражка
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb