Найджел влюблeн. Но ему не так-то просто соединиться с возлюбленной, ведь он живет в космическом корабле - ветхой развалюхе - с мамой, папой и дедушкой, которые не отпускают подростка в открытый космос. К тому же девушка его мечты вращается вокруг Земли не в ту сторону.

