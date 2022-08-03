На канате
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На канате (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Peter Brook: The Tightrope
Документальный, Музыка83 мин12+

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О фильме

Фильм открывает то, что обычно скрыто от зрителей — секреты знаменитого метода «хождения по канату», рабочие моменты, театральную алхимию Питера Брука.

Страна
Великобритания, Италия, Франция
Жанр
Документальный, Музыка
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.3 IMDb