На канате (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Peter Brook: The Tightrope
Документальный, Музыка83 мин12+
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О фильме
Фильм открывает то, что обычно скрыто от зрителей — секреты знаменитого метода «хождения по канату», рабочие моменты, театральную алхимию Питера Брука.
СтранаВеликобритания, Италия, Франция
ЖанрДокументальный, Музыка
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.3 IMDb
- СБРежиссёр
Саймон
Брук
- ПБАктёр
Питер
Брук
- ХКАктриса
Хейли
Кармайкл
- МЛАктёр
Миша
Лекот
- ММАктёр
Марчелло
Маньи
- ХНАктёр
Халифа
Натур
- Актёр
Ёси
Оида
- ССАктёр
Сесар
Сарачу
- ШШАктриса
Шантала
Шивалингаппа
- ПБСценарист
Питер
Брук
- СБСценарист
Саймон
Брук
- ПБПродюсер
Питер
Брук
- СБПродюсер
Саймон
Брук
- ПАПродюсер
Паскаль
Арон
- АКОператор
Алексис
Кавиршин
- ФККомпозитор
Франк
Кравчик