На исходе дня (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, The Remains of the Day
Драмы, Мелодрамы128 мин18+
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Сюжет
Стивенс — образцовый английский дворецкий, который всю жизнь провел в старинном поместье. Неожиданно привычное течение дней нарушается, когда в поместье появляется новая экономка, мисс Кентон.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДАРежиссёр
Джеймс
Айвори
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Эмма
Томпсон
- ДФАктёр
Джеймс
Фокс
- Актёр
Хью
Грант
- КРАктёр
Кристофер
Рив
- ПВАктёр
Питер
Вон
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- Актёр
Бен
Чаплин
- Актриса
Лина
Хиди
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- РПСценарист
Рут
Правер Джхабвала
- КИСценарист
Кадзуо
Исигуро
- Продюсер
Джон
Калли
- ИМПродюсер
Исмаил
Мерчант
- МНПродюсер
Майк
Николс
- ПБПродюсер
Пол
Брэдли
- ДРХудожник
Джон
Ральф
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ДБХудожник
Джон
Брайт
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- РРКомпозитор
Ричард
Роббинс