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На исходе дня

На исходе дня (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, The Remains of the Day
Драмы, Мелодрамы128 мин18+

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Сюжет

Стивенс — образцовый английский дворецкий, который всю жизнь провел в старинном поместье. Неожиданно привычное течение дней нарушается, когда в поместье появляется новая экономка, мисс Кентон.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На исходе дня»

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