Действие фильма развивается в Австралии 70-х. Главные герои — братья Фишер. Энди и Джимми больше всего на свете любят оседлать волну побольше. Но, несмотря на свой талант, свободолюбивый Джимми начинает скатываться в криминальный мир. Тогда Энди принимает важное решение, чтобы помочь младшему брату.Библ

