Фильм На дне

О фильме
Однажды вечером, проигравшийся до последней нитки барон возвращается домой с отчаянной мыслью свести счеты с жизнью и не находит пистолета на месте. Зато он обнаруживает молодого грабителя Ваську Пепла, с которым и знакомится. Пропив всю ночь до утра, барон понимает, что совсем не обязательно стреляться, в жизни есть дно, на которое он не опускался, поскольку не подозревал о его существовании. И он утром, после того, как из его квартиры все вынесли за долги кредиторам, отправляется в трущобы Парижа, которое оказывается ночлежкой, где проживал Пепел и содержит его скупщик краденного Костылев. У Пепла была интрижка с молодой женой хозяина Василисой, но Пепел со временем понимает, что его душе ближе сестра Василисы, тихая и робкая Наташа, которую из ревности Василиса пытается выдать замуж за коррумпированного полицейского инспектора.
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Рейтинг
- ЖРРежиссёр
Жан
Ренуар
- ПТАктёр
Поль
Темп
- КБАктёр
Камиль
Бер
- ЖХАктриса
Жани
Холт
- ЖААктриса
Жюни
Астор
- ЛЖАктёр
Луи
Жуве
- ВСАктёр
Владимир
Соколов
- ЖГАктёр
Жан
Габен
- СПАктриса
Сюзи
Прим
- РЖАктёр
Рене
Женен
- РЛАктёр
Робер
Ли Виган
- ЕЗСценарист
Евгений
Замятин
- ЖРСценарист
Жан
Ренуар
- ШССценарист
Шарль
Спак
- АКПродюсер
Александр
Каменка
- ЭЛХудожник
Эжен
Лурье
- МРМонтажёр
Маргарит
Ренуар
- ЖВКомпозитор
Жан
Винер