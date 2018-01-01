Wink
Фильмы
Мышиный переполох
Актёры и съёмочная группа фильма «Мышиный переполох»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мышиный переполох»

Режиссёры

Хенрик Мартин Дальсбаккен

Хенрик Мартин Дальсбаккен

Henrik Martin Dahlsbakken
Режиссёр

Актёры

Сара Хорами

Сара Хорами

Sara Khorami
Актриса
Пол Сверре Валхейм Хаген

Пол Сверре Валхейм Хаген

Pål Sverre Valheim Hagen
Актёр
Фло Фагерли

Фло Фагерли

Flo Fagerli
Актриса
Вегард Странд Эйде

Вегард Странд Эйде

Vegard Strand Eide
Актёр
Йон Эйгарден

Йон Эйгарден

Jon Øigarden
Актёр
Якоб Офтебро

Якоб Офтебро

Jakob Oftebro
Актёр
Шарлотта Фрогнер

Шарлотта Фрогнер

Charlotte Frogner
Актриса
Йонис Йозеф

Йонис Йозеф

Jonis Josef
Актёр

Сценаристы

Сюзанна Скогстад

Сюзанна Скогстад

Susanne Skogstad
Сценарист

Продюсеры

Мартин Сундланд

Мартин Сундланд

Martin Sundland
Продюсер