Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы
Wink
Фильмы
Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы

Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Rebel Moon - Part Two: The Scargiver
Фантастика, Боевик18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вернувшись наВелдт, Кора сотрядом наёмников иместными крестьянами готовится дать бойпревосходящим силам агрессоров подпредводительством адмирала Нобла.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы»