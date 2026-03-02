Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Rebel Moon - Part Two: The Scargiver
Фантастика, Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вернувшись наВелдт, Кора сотрядом наёмников иместными крестьянами готовится дать бойпревосходящим силам агрессоров подпредводительством адмирала Нобла.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актриса
София
Бутелла
- Актёр
Эд
Скрейн
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актриса
Пэ
Ду-на
- СНАктёр
Стаз
Нэйр
- СМАктёр
Стюарт
Мартин
- РФАктёр
Рэй
Фишер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ФФАктёр
Фра
Фи
- ККАктриса
Клеопатра
Коулмэн
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- АЭАктёр
Альфонсо
Эррера
- Актёр
Кэри
Элвес
- МФАктёр
Мелисса
Фрэнк
- ТНАктёр
Тор
Наи
- ДБАктриса
Даниэль
Бургио
- ДГАктёр
Джулиан
Грант
- ТВАктёр
Томм
Восс
- ККАктриса
Кристин
Келлогг Дэррин
- КДАктёр
Кэйден
Драгомер
- КААктёр
Кэйден
Александр Кошелев
- КФАктёр
Кингстон
Фостер
- РДАктёр
Робби
Джарвис
- ТДАктёр
Тернер
Диксон
- БРАктёр
Бретт
Роберт Кулберт
- КСАктёр
Кевин
Стидэм
- МДАктёр
Макс
Дикон
- ЭБАктёр
Эрик
Баррон
- ХСАктёр
Хамиш
Старджон
- ЧКАктёр
Чарли
Клэпэм
- АСАктёр
Адам
Смит
- МДАктёр
Майкл
Джеймс Белл
- РЦАктёр
Ричард
Цетрон
- ДДАктёр
Даррен
Джейкобс
- КДСценарист
Курт
Джонстад
- ШХСценарист
Шей
Хаттен
- Сценарист
Зак
Снайдер
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- ШХПродюсер
Шей
Хаттен
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- Оператор
Зак
Снайдер
- JXКомпозитор
Junkie
XL