Фильмы
Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня
Актёры и съёмочная группа фильма «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня»

Режиссёры

Зак Снайдер

Zack Snyder
Режиссёр

Актёры

София Бутелла

Sofia Boutella
Актриса
Эд Скрейн

Ed Skrein
Актёр
Михил Хёйсман

Michiel Huisman
Актёр
Чарли Ханнэм

Charlie Hunnam
Актёр
Стаз Нэйр

Staz Nair
Актёр
Пэ Ду-на

Bae Doo-na
Актриса
Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
Актёр
Рэй Фишер

Ray Fisher
Актёр
Клеопатра Коулмэн

Cleopatra Coleman
Актриса
Фра Фи

Fra Fee
Актёр
Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
Актёр
Стюарт Мартин

Stuart Martin
Актёр
Ингвар Эггерт Сигюрдссон

Ingvar Sigurdsson
Актёр
Альфонсо Эррера

Alfonso Herrera
Актёр
Кэри Элвес

Cary Elwes
Актёр
Джена Мэлоун

Jena Malone
Актриса
Кори Столл

Corey Stoll
Актёр
Грег Крик

Greg Kriek
Актёр
Брэндон Оре

Brandon Auret
Актёр
Рэй Портер

Ray Porter
Актёр
Тони Амендола

Tony Amendola
Актёр
Дерек Мирс

Derek Mears
Актёр
Мелисса Фрэнк

Melissa Frank
Актёр
Колби Леммо

Colby Lemmo
Актриса
Тор Наи

Thor Knai
Актёр
Даниэль Бургио

Danielle Burgio
Актриса
Джулиан Грант

Julian Grant
Актёр
Томм Восс

Tomm Voss
Актёр
Кристин Келлогг Дэррин

Christine Kellogg-Darrin
Актриса
Кэйден Драгомер

Caden Dragomer
Актёр
Кэйден Александр Кошелев

Kayden Alexander Koshelev
Актёр
Кингстон Фостер

Kingston Foster
Актёр
Робби Джарвис

Robbie Jarvis
Актёр
Бретт Роберт Кулберт

Brett Robert Culbert
Актёр

Сценаристы

Курт Джонстад

Kurt Johnstad
Сценарист
Шей Хаттен

Shay Hatten
Сценарист
Зак Снайдер

Zack Snyder
Сценарист

Продюсеры

Уэсли Коллер

Wesley Coller
Продюсер
Шей Хаттен

Shay Hatten
Продюсер

Монтажёры

Доди Дорн

Dody Dorn
Монтажёр

Операторы

Зак Снайдер

Zack Snyder
Оператор

Композиторы

Junkie XL

Композитор