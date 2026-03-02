Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire
Фантастика, Боевик18+
О фильме
В галактической империи Праматерь после убийства королевской семьи власть узурпировал коварный сенатор. Наокраинах зарождается революция, поэтому среди планет курсирует боевой корабль подруководством безжалостного адмирала Нобла. Когда ищущие повстанцев прибывают назахолустную луну Велдт, чтобы пополнить запасы пищи, атакже убивать инасиловать, онинеожиданно наталкиваются насопротивление—загадочная женщина поимени Кора, которую пару летназад вытащил изобломков корабля местный фермер, оказывается беглянкой извоенной элиты империи.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актриса
София
Бутелла
- Актёр
Эд
Скрейн
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- СНАктёр
Стаз
Нэйр
- Актриса
Пэ
Ду-на
- Актёр
Джимон
Хонсу
- РФАктёр
Рэй
Фишер
- ККАктриса
Клеопатра
Коулмэн
- ФФАктёр
Фра
Фи
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- СМАктёр
Стюарт
Мартин
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- АЭАктёр
Альфонсо
Эррера
- Актёр
Кэри
Элвес
- Актриса
Джена
Мэлоун
- Актёр
Кори
Столл
- Актёр
Грег
Крик
- БОАктёр
Брэндон
Оре
- РПАктёр
Рэй
Портер
- ТААктёр
Тони
Амендола
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- МФАктёр
Мелисса
Фрэнк
- КЛАктриса
Колби
Леммо
- ТНАктёр
Тор
Наи
- ДБАктриса
Даниэль
Бургио
- ДГАктёр
Джулиан
Грант
- ТВАктёр
Томм
Восс
- ККАктриса
Кристин
Келлогг Дэррин
- КДАктёр
Кэйден
Драгомер
- КААктёр
Кэйден
Александр Кошелев
- КФАктёр
Кингстон
Фостер
- РДАктёр
Робби
Джарвис
- БРАктёр
Бретт
Роберт Кулберт
- КДСценарист
Курт
Джонстад
- ШХСценарист
Шей
Хаттен
- Сценарист
Зак
Снайдер
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- ШХПродюсер
Шей
Хаттен
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- Оператор
Зак
Снайдер
- JXКомпозитор
Junkie
XL