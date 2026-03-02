Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня
2023, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire
Фантастика, Боевик18+

В галактической империи Праматерь после убийства королевской семьи власть узурпировал коварный сенатор. Наокраинах зарождается революция, поэтому среди планет курсирует боевой корабль подруководством безжалостного адмирала Нобла. Когда ищущие повстанцев прибывают назахолустную луну Велдт, чтобы пополнить запасы пищи, атакже убивать инасиловать, онинеожиданно наталкиваются насопротивление—загадочная женщина поимени Кора, которую пару летназад вытащил изобломков корабля местный фермер, оказывается беглянкой извоенной элиты империи.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

