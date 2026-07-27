Мятеж
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Мятеж

Фильм Мятеж

2026, Mutiny
Боевик, Триллер18+
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О фильме

Коул Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, ныне трудится в частной охране. Внезапно на его глазах убивают его босса-миллиардера. Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона. Он решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Мятеж»