О фильме
Коул Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, ныне трудится в частной охране. Внезапно на его глазах убивают его босса-миллиардера. Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона. Он решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- РТАктёр
Рамон
Тикарам
- Актёр
Эдриан
Лестер
- АФАктёр
Арнас
Федаравичус
- Актёр
Роланд
Мёллер
- ДВАктёр
Джейсон
Вонг
- ЛЧАктёр
Ли
Чарльз
- ЧКАктёр
Чанил
Кулар
- СБАктёр
Стивен
Блейдс
- БКАктёр
Бен
Картрайт
- ТКАктёр
Том
Кристиан
- ДДСценарист
Дж.П.
Дэвис
- Продюсер
Марк
Бутан
- Продюсер
Джейсон
Стэйтем
- РДХудожник
Расселл
Де Розарио
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ДРМонтажёр
Джо
Розенблюм
- БГОператор
Брендан
Гэлвин