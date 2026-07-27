Коул Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, ныне трудится в частной охране. Внезапно на его глазах убивают его босса-миллиардера. Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона. Он решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.

