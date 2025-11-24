Мы переключаемся на Голливуд
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Мы переключаемся на Голливуд

Фильм Мы переключаемся на Голливуд

1931, Wir schalten um auf Hollywood
Комедия, Музыка18+
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О фильме

Австрийский репортёр Пауль посещает съёмочную площадку студии MGM и записывает интервью с Бастером Китоном, Джоан Кроуфорд и другими для немецкой радиопрограммы. Адольф Менжу даже репетирует и исполняет длинный сценический номер на немецком языке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг

3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы переключаемся на Голливуд»