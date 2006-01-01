Мы — одна команда (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, We Are Marshall
Драмы126 мин18+
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Сюжет
В роковую ночь 1970 года университетская команда по американскому футболу из небольшого городка Хантингтон, расположенного в Западной Вирджинии, разбилась в авиакатастрофе. Погибли все 75 человек - игроки и тренеры…
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПои�ск
7.0 IMDb
- Режиссёр
МакДжи
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- МФАктёр
Мэттью
Фокс
- Актёр
Энтони
Маки
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актриса
Кейт
Мара
- ДДАктриса
Дженьюэри
Джонс
- Актриса
Кимберли
Уильямс-Пэйсли
- АЭАктёр
Арлен
Эскарпета
- Актёр
Брайан
Джерати
- ДЛСценарист
Джеми
Линден
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
МакДжи
- ДЭПродюсер
Джинн
Элгуд
- УФПродюсер
Уильям
Фэй
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ГЛМонтажёр
Грегг
Лондон
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек