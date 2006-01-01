Мы — одна команда (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

В роковую ночь 1970 года университетская команда по американскому футболу из небольшого городка Хантингтон, расположенного в Западной Вирджинии, разбилась в авиакатастрофе. Погибли все 75 человек - игроки и тренеры…



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