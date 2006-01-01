Мы — одна команда
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Мы — одна команда

Мы — одна команда (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, We Are Marshall
Драмы126 мин18+

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Сюжет

В роковую ночь 1970 года университетская команда по американскому футболу из небольшого городка Хантингтон, расположенного в Западной Вирджинии, разбилась в авиакатастрофе. Погибли все 75 человек - игроки и тренеры…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы — одна команда»

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