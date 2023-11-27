Этот фильм пока недоступен
Մենք ենք մեր սարերը (Мы и наши горы) (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
Իշխանի հոտում հայտնվում են անծանոթ ոչխարներ, և նա երեկոյան աշխատանքից հոգնած հովիվներին ու հնձվորներին առաջարկում է մորթել ոչխարները։ Առանց երկար-բարակ մտածելու, ընկերովի մորթում են ոչխարներն ու խորոված պատրաստում։ Խորովածն ուտելու պահին հայտնվում է Ռևազն ու միանում նրանց կերուխումին։ Ուտելուց հետո Ռևազը հիշում է, որ ոչխար է կորցրել ու հովիվներին հարցնում է, թե նրանք անծանոթ ոչխարներ չե՞ն տեսել արդյոք։ Իշխանն ու ընկերները հասկանում են, որ իրենց մորթածը Ռևազի ոչխարներն էին ու փորձում են վերջինիս խաբելով ճանապարհ դնել։ Միջամտում են Զավենն ու Պավլեն, ովքեր կոպտում են Ռևազին։
Ռևազի կինը դիմում է միլիցիային, և գյուղ գործուղված քննիչը փորձում է քանդել պատմության կծիկը։ Սակայն լեյտենանտը հասկանում է, որ արվածը դիտավորյալ գողություն չէ, և որոշում է հետաքննություն չանցկացնել։ Բայց իր ղեկավարության առաջ անաչառ երևալու համար նա սկսում է, օրենքի տառին համապատասխան, հետաքննել գործն ու հարցաքննել մասնակիցներին։
Քննությունը շարունակելու համար լեյտենանտը որոշում է գործի մասնակիցներին՝ Իշխանին, Ավագին, Պավլեին, Զավենին ու Ռևազին, տանել միլիցիայի բաժանմունք։ Իսկ քանի որ հենց այդ օրերին գյուղից պետք է ոչխարներ տանեին մթերակայան, նրանք քաղաք են գնում սարերով՝ իրենց հետ տանելով մթերման հոտը։
Рейтинг
- ССАктёр
Сос
Саркисян
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- ХААктёр
Хорен
Абрамян
- АШАктёр
Азат
Шеренц
- АААктёр
Армен
Айвазян
- АПАктёр
Артавазд
Пелешян
- ГНАктриса
Галя
Новенц
- ГЭАктёр
Георгий
Элбакян
- ГМСценарист
Грант
Матевосян
- ВБПродюсер
Ваган
Бадалян
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- ЯБАктёр дубляжа
Яков
Беленький
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кузнецов
- ЯЯАктёр дубляжа
Ян
Янакиев
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Боголюбов
- МАХудожник
Михаил
Аракелян
- ТМКомпозитор
Тигран
Мансурян