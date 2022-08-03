Мужчины и цыплята
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Мужчины и цыплята

Мужчины и цыплята (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.82015, Mænd & høns
Фантастика, Детектив99 мин18+

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О фильме

Габриэль и Элиас — братья, но очень разные. Первый — измученный профессор, написавший книгу о смысле жизни, а второй одержим женщинами, но никогда не пользуется у них популярностью, поэтому часто довольствуется собственной персоной. Однажды отец братьев умирает и оставляет видеокассету, из которой они узнают шокирующую правду — они не родные братья, у них разные матери, а настоящий их отец живет неподалеку.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины и цыплята»