Мужчины и цыплята (фильм, 2015) смотреть онлайн

Габриэль и Элиас — братья, но очень разные. Первый — измученный профессор, написавший книгу о смысле жизни, а второй одержим женщинами, но никогда не пользуется у них популярностью, поэтому часто довольствуется собственной персоной. Однажды отец братьев умирает и оставляет видеокассету, из которой они узнают шокирующую правду — они не родные братья, у них разные матери, а настоящий их отец живет неподалеку.

