Мужчины и цыплята (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.82015, Mænd & høns
Фантастика, Детектив99 мин18+
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О фильме
Габриэль и Элиас — братья, но очень разные. Первый — измученный профессор, написавший книгу о смысле жизни, а второй одержим женщинами, но никогда не пользуется у них популярностью, поэтому часто довольствуется собственной персоной. Однажды отец братьев умирает и оставляет видеокассету, из которой они узнают шокирующую правду — они не родные братья, у них разные матери, а настоящий их отец живет неподалеку.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АТРежиссёр
Андерс
Томас Йенсен
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- Актёр
Николас
Бро
- ОТАктёр
Оле
Теструп
- БЁАктриса
Бодиль
Ёргенсон
- КЛАктриса
Керстен
Лефельдт
- ЛДАктриса
Лисбет
Даль
- РЛАктриса
Рикке
Луиза Андерссон
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- КМПродюсер
Ким
Магнуссон
- ТМПродюсер
Тиви
Магнуссон
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- АВМонтажёр
Андрес
Виладсен
- СБОператор
Себастьян
Бленков
- ФБКомпозитор
Франс
Бак
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос