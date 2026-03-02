Мужчина у меня в подвале
Мужчина у меня в подвале

Мужчина у меня в подвале (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Man in My Basement
Драма114 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

1994 год, небольшое афроамериканское поселение вштате Нью-Йорк. Чарльз поуши вдолгах, неможет найти работу ирискует потерять дом, вкотором жило восемь поколений егосемьи. Онсоглашается напредложение странного белого мужчины закрупную сумму сдать емуподвал надва месяца. Разбирая вподвале старые вещи, Чарльз находит антикварные африканские маски, акогда арендатор заезжает ивнезапно запирается всобственноручно сооружённой клетке, Чарльза начинают преследовать неприятные видения.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчина у меня в подвале»