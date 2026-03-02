Мужчина у меня в подвале (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Man in My Basement
Драма114 мин18+
О фильме
1994 год, небольшое афроамериканское поселение вштате Нью-Йорк. Чарльз поуши вдолгах, неможет найти работу ирискует потерять дом, вкотором жило восемь поколений егосемьи. Онсоглашается напредложение странного белого мужчины закрупную сумму сдать емуподвал надва месяца. Разбирая вподвале старые вещи, Чарльз находит антикварные африканские маски, акогда арендатор заезжает ивнезапно запирается всобственноручно сооружённой клетке, Чарльза начинают преследовать неприятные видения.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- КХАктёр
Кори
Хокинс
- Актёр
Уиллем
Дефо
- АДАктриса
Анна
Диоп
- Актёр
Джонатан
Аджайи
- ГЭАктёр
Гершвин
Эсташ мл.
- ПНАктриса
Памела
Номвете
- ТЛАктриса
Тамара
Лоуренс
- ББАктёр
Брайан
Бовелл
- МААктёр
Марк
Арнольд
- КМАктриса
Кайла
Майкле
- ТДАктёр
Тим
Дьюберри
- БДАктёр
Брэт
Джонс
- ДТАктриса
Доминик
Типпер
- ДТАктёр
Джейсон
Томас Браун
- УМСценарист
Уолтер
Мосли
- ДХПродюсер
Дайан
Хауслин
- УПОператор
Уршуля
Понтикос
- Композитор
Роберт
А. Лоу