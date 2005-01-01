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Мужчина по вызову-2

Мужчина по вызову-2 (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Deuce Bigalow: European Gigolo
Комедии79 мин18+

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Сюжет

Дьюс отправляется по приглашению своего бывшего сутенера на отдых в Амстердам и в итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в бизнес эскорт услуг для женщин. Не то, чтобы Дьюс был против — платят неплохо, но, во-первых, у него уже есть постоянная подружка, а во-вторых, у европейских женщин слишком бурная сексуальная фантазия…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчина по вызову-2»

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