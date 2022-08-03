Wink
Фильмы
Мужчина по вызову 2

Мужчина по вызову 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Deuce Bigalow: European Gigolo
Комедия79 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дьюс отправляется по приглашению своего бывшего сутенера на отдых в Амстердам и в итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в бизнес эскорт услуг для женщин. Не то, чтобы Дьюс был против — платят неплохо, но, во-первых, у него уже есть постоянная подружка, а во-вторых, у европейских женщин слишком бурная сексуальная фантазия…

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчина по вызову 2»