Мужчина по вызову 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн

Дьюс отправляется по приглашению своего бывшего сутенера на отдых в Амстердам и в итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в бизнес эскорт услуг для женщин. Не то, чтобы Дьюс был против — платят неплохо, но, во-первых, у него уже есть постоянная подружка, а во-вторых, у европейских женщин слишком бурная сексуальная фантазия…

