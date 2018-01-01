WinkФильмыМужчина и женщинаАктёры и съёмочная группа фильма «Мужчина и женщина»
Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчина и женщина»
Режиссёры
Актёры
АктрисаAnne Gauthier
Анук ЭмеAnouk Aimée
АктёрJean-Louis Duroc (в титрах: Jean Louis Trintignant)
Жан-Луи ТрентиньянJean-Louis Trintignant
АктёрPierre Gauthier
Пьер БаруPierre Barouh
АктрисаValerie Duroc
Валери ЛагранжValérie Lagrange
АктёрAntoine Duroc (в титрах: Antoine)
Антуан СирAntoine Sire
АктрисаFrançoise Gauthier (в титрах: Souad)
Суад АмидуSouad Amidou
АктёрJean-Louis' Codriver
Анри ШменHenri Chemin
АктрисаMistress of Jean-Louis
Яна БарриYane Barry
АктёрGarage Man
Поль Ле ПерсонPaul Le Person
АктрисаHead Mistress
Симона ПариSimone Paris
АктёрAnnouncer