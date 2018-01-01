Wink
Фильмы
Мужчина и женщина
Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчина и женщина»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчина и женщина»

Режиссёры

Клод Лелуш

Клод Лелуш

Claude Lelouch
Режиссёр

Актёры

Анук Эме

Анук Эме

Anouk Aimée
АктрисаAnne Gauthier
Жан-Луи Трентиньян

Жан-Луи Трентиньян

Jean-Louis Trintignant
АктёрJean-Louis Duroc (в титрах: Jean Louis Trintignant)
Пьер Бару

Пьер Бару

Pierre Barouh
АктёрPierre Gauthier
Валери Лагранж

Валери Лагранж

Valérie Lagrange
АктрисаValerie Duroc
Антуан Сир

Антуан Сир

Antoine Sire
АктёрAntoine Duroc (в титрах: Antoine)
Суад Амиду

Суад Амиду

Souad Amidou
АктрисаFrançoise Gauthier (в титрах: Souad)
Анри Шмен

Анри Шмен

Henri Chemin
АктёрJean-Louis' Codriver
Яна Барри

Яна Барри

Yane Barry
АктрисаMistress of Jean-Louis
Поль Ле Персон

Поль Ле Персон

Paul Le Person
АктёрGarage Man
Симона Пари

Симона Пари

Simone Paris
АктрисаHead Mistress
Жерар Сир

Жерар Сир

Gérard Sire
АктёрAnnouncer

Сценаристы

Пьер Уйттерховен

Пьер Уйттерховен

Pierre Uytterhoeven
Сценарист
Клод Лелуш

Клод Лелуш

Claude Lelouch
Сценарист

Продюсеры

Клод Лелуш

Клод Лелуш

Claude Lelouch
Продюсер

Монтажёры

Клод Барруа

Клод Барруа

Claude Barrois
Монтажёр
Клод Лелуш

Клод Лелуш

Claude Lelouch
Монтажёр

Операторы

Клод Лелуш

Клод Лелуш

Claude Lelouch
Оператор

Композиторы

Франсис Ле

Франсис Ле

Francis Lai
Композитор