Он — мужчина, профессиональный автогонщик. Она — красивая, умная женщина. У каждого из них есть свое прошлое с привкусом печали. Теперь ОН и ОНА глубоко одиноки, и мир воспоминаний владеет ими больше, чем мир обыденной реальности. Случайная встреча, неожиданно сильное, волнующее чувство вырвет героев из холодных лап одиночества. Новая близость, хрупкая и неуверенная, не сразу подарит им простое счастье, на тернистом пути, к которому нужно будет найти немало смелых ответов на труднейшие вопросы бытия…

