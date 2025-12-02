Фильм Мужчина и женщина
1966, Un homme et une femme
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Он — мужчина, профессиональный автогонщик. Она — красивая, умная женщина. У каждого из них есть свое прошлое с привкусом печали. Теперь ОН и ОНА глубоко одиноки, и мир воспоминаний владеет ими больше, чем мир обыденной реальности. Случайная встреча, неожиданно сильное, волнующее чувство вырвет героев из холодных лап одиночества. Новая близость, хрупкая и неуверенная, не сразу подарит им простое счастье, на тернистом пути, к которому нужно будет найти немало смелых ответов на труднейшие вопросы бытия…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КЛРежиссёр
Клод
Лелуш
- АЭАктриса
Анук
Эме
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- ПБАктёр
Пьер
Бару
- ВЛАктриса
Валери
Лагранж
- АСАктёр
Антуан
Сир
- СААктриса
Суад
Амиду
- АШАктёр
Анри
Шмен
- ЯБАктриса
Яна
Барри
- ПЛАктёр
Поль
Ле Персон
- СПАктриса
Симона
Пари
- ЖСАктёр
Жерар
Сир
- ПУСценарист
Пьер
Уйттерховен
- КЛСценарист
Клод
Лелуш
- КЛПродюсер
Клод
Лелуш
- КБМонтажёр
Клод
Барруа
- КЛМонтажёр
Клод
Лелуш
- КЛОператор
Клод
Лелуш
- ФЛКомпозитор
Франсис
Ле