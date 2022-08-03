Мужчина и женщина: Лучшие годы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Мужчина и женщина: Лучшие годы
2019, Les plus belles années d'une vie
Драма86 мин18+

О фильме

Когда-то Жан-Луи Дюрок был автогонщиком и покорителем женских сердец. Из-за болезни Альцгеймера он всe чаще забывает, чем занимался минуту назад, но с теплотой вспоминает историю любви, которая случилась 52 года назад в Довиле с ним и красавицей Анной. Видя, что состояние отца ухудшается, его взрослый сын находит ту самую Анну, и она соглашается навестить некогда любимого человека.

Страна
Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

