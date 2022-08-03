Мужчина и женщина: Лучшие годы (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Les plus belles années d'une vie
Драма86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда-то Жан-Луи Дюрок был автогонщиком и покорителем женских сердец. Из-за болезни Альцгеймера он всe чаще забывает, чем занимался минуту назад, но с теплотой вспоминает историю любви, которая случилась 52 года назад в Довиле с ним и красавицей Анной. Видя, что состояние отца ухудшается, его взрослый сын находит ту самую Анну, и она соглашается навестить некогда любимого человека.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КЛРежиссёр
Клод
Лелуш
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- АЭАктриса
Анук
Эме
- СААктриса
Суад
Амиду
- АСАктёр
Антуан
Сир
- МДАктриса
Марианн
Деникур
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ТЛАктриса
Тесс
Ловернь
- ЛПАктёр
Лорен
Прудом
- ЖКАктёр
Жан-Ив
Крессенвиль
- БВАктёр
Бернар
Варна
- ГЛСценарист
Грегуар
Лакруа
- КЛСценарист
Клод
Лелуш
- ВПСценарист
Валери
Перрен
- ПУСценарист
Пьер
Уйттерховен
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- КЛПродюсер
Клод
Лелуш
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- СММонтажёр
Стефан
Мазалегю
- РАОператор
Робер
Алазраки
- ККомпозитор
Калоджеро
- ФЛКомпозитор
Франсис
Ле