Мужчина и женщина: Лучшие годы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Когда-то Жан-Луи Дюрок был автогонщиком и покорителем женских сердец. Из-за болезни Альцгеймера он всe чаще забывает, чем занимался минуту назад, но с теплотой вспоминает историю любви, которая случилась 52 года назад в Довиле с ним и красавицей Анной. Видя, что состояние отца ухудшается, его взрослый сын находит ту самую Анну, и она соглашается навестить некогда любимого человека.

