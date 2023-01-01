Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Музей Прадо: Коллекция чудес»

Режиссёры

Валерия Паризи

Valeria Parisi
Режиссёр

Актёры

Джереми Айронс

Jeremy Irons
Актёр
Мигель Фаломир

Miguel Falomir
Актёр
Andrés Úbeda de los Cobos

Andrés Úbeda de los Cobos
Актёр
Хосе де ла Фуэнте

José de la Fuente
Актёр
Энрике Куинтана

Enrique Quintana
Актёр
Альмудена Санчес

Almudena Sánchez
Актриса
Мануэла Мена

Manuela Mena
Актриса
Элиса Мора

Elisa Mora
Актриса
María López Villarejo

María López Villarejo
Актриса
Алисия Перал

Alicia Peral
Актриса
София Калдерон

Sofía Calderón
Актриса

Сценаристы

Сабина Федели

Sabina Fedeli
Сценарист
Диди Ньокки

Didi Gnocchi
Сценарист
Валерия Паризи

Valeria Parisi
Сценарист

Продюсеры

Франко ди Сарро

Franco di Sarro
Продюсер
Диди Ньокки

Didi Gnocchi
Продюсер
Глория Боги

Gloria Bogi
Продюсер

Монтажёры

Валентина Гилотти

Valentina Ghilotti
Монтажёр

Операторы

Матеуш Столецки

Mateusz Stolecki
Оператор