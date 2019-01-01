Фильм Музей Прадо: Коллекция чудес
2019, The Prado Museum. A Collection of Wonders
Документальный16+
О фильме
Фильм посвящен насыщенной истории и великолепному собранию Национального музея Прадо в Мадриде.
СтранаИталия, Испания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
- ВПРежиссёр
Валерия
Паризи
- Актёр
Джереми
Айронс
- МФАктёр
Мигель
Фаломир
- AÚАктёр
Andrés
Úbeda de los Cobos
- ХдАктёр
Хосе
де ла Фуэнте
- ЭКАктёр
Энрике
Куинтана
- АСАктриса
Альмудена
Санчес
- ММАктриса
Мануэла
Мена
- ЭМАктриса
Элиса
Мора
- MLАктриса
María
López Villarejo
- АПАктриса
Алисия
Перал
- СКАктриса
София
Калдерон
- СФСценарист
Сабина
Федели
- ДНСценарист
Диди
Ньокки
- ВПСценарист
Валерия
Паризи
- ФдПродюсер
Франко
ди Сарро
- ДНПродюсер
Диди
Ньокки
- ГБПродюсер
Глория
Боги
- ВГМонтажёр
Валентина
Гилотти
- МСОператор
Матеуш
Столецки