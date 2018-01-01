Wink
Мушкетеры
Актёры и съёмочная группа фильма «Мушкетеры»

Режиссёры

Марио Андриччион

Mario Andreacchio
Режиссёр

Актёры

Энтони Страхан

Antony Strachan
АктёрPorthos
Ричард Койл

Richard Coyle
АктёрCount Morlas
Адриан Лукис

Adrian Lukis
АктёрConcini / Le maréchal d'Ancre
Бен Портер

Ben Porter
АктёрRicouet
Скотт Хикман

Scott Hickman
АктёрAthos

Сценаристы

Александр Дюма отец

Alexandre Dumas
Сценарист
Джон Голдсмит

John Goldsmith
Сценарист

Продюсеры

Ален Бордик

Alain Bordiec
Продюсер
Жорж Кампана

Georges Campana
Продюсер
Мартин Финк

Martin Fink
Продюсер
Гвен Филд

Gwen Field
Продюсер

Художники

Ален Питрель

Alain Pitrel
Художник
Фабио Перрон

Fabio Perrone
Художница
Ян Арло

Yan Arlaud
Художник
Жером Портье

Jérôme Portier
Художник

Монтажёры

Эдвард МакКуинн-Мэйсон

Edward McQueen-Mason
Монтажёр

Композиторы

Фрэнк Странджио

Frank Strangio
Композитор