Мушкетеры (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Young Blades
Боевик, Приключения12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В 1615 году юный Д`Артаньян тайно покинул родной дом в поисках приключений. И они не заставили себя ждать. Он подвергся нападению грабителей и потерял коня и отцовскую шпагу. Он встретил необузданную и прекрасную разбойницу Радегонду и подружился с молодыми мушкетерами Атосом, Портосом и Арамисом.
А затем Д`Артаньян стал случайным свидетелем коварных планов кардинала Ришелье, задумавшего похитить невесту короля Людовика, испанскую принцессу Анну.Не раздумывая ни секунды, Д`Артаньян вместе с тремя друзьями-мушкетерами и их учителем, воином-монахом Гранденом, бросается в бой за спасение будущей королевы Франции.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрБоевик, Приключения
Рейтинг
- МАРежиссёр
Марио
Андриччион
- ЭСАктёр
Энтони
Страхан
- РКАктёр
Ричард
Койл
- Актёр
Адриан
Лукис
- БПАктёр
Бен
Портер
- СХАктёр
Скотт
Хикман
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- ДГСценарист
Джон
Голдсмит
- АБПродюсер
Ален
Бордик
- ЖКПродюсер
Жорж
Кампана
- МФПродюсер
Мартин
Финк
- ГФПродюсер
Гвен
Филд
- АПХудожник
Ален
Питрель
- ФПХудожница
Фабио
Перрон
- ЯАХудожник
Ян
Арло
- ЖПХудожник
Жером
Портье
- ЭММонтажёр
Эдвард
МакКуинн-Мэйсон
- ФСКомпозитор
Фрэнк
Странджио