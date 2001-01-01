Мушкетеры (фильм, 2001) смотреть онлайн

В 1615 году юный Д`Артаньян тайно покинул родной дом в поисках приключений. И они не заставили себя ждать. Он подвергся нападению грабителей и потерял коня и отцовскую шпагу. Он встретил необузданную и прекрасную разбойницу Радегонду и подружился с молодыми мушкетерами Атосом, Портосом и Арамисом.



А затем Д`Артаньян стал случайным свидетелем коварных планов кардинала Ришелье, задумавшего похитить невесту короля Людовика, испанскую принцессу Анну.Не раздумывая ни секунды, Д`Артаньян вместе с тремя друзьями-мушкетерами и их учителем, воином-монахом Гранденом, бросается в бой за спасение будущей королевы Франции.



