Фильм Мурильо: Путь художника

Шедевр Бартоломе Эстебана Мурильо «Маленький нищий» из коллекции Лувра отправляется на родину — в Севилью, где был создан три с половиной века назад. Это путешествие становится отправной точкой для разговора о художнике, чья слава гремела в Европе в XVIII–XIX веках. Позже его картины были незаслуженно забыты, но сейчас Мурильо вновь привлекает зрителей глубиной и человечностью образов и виртуозной техникой.



Фильм, съемки которого прошли во Франции и Испании, заново открывает одного из знаковых испанских художников, предлагает комментарии искусствоведов, реставраторов и хранителей и погружает в атмосферу Севильи XVII века — города, который стал перекрестком культур и родиной испанского барокко.

