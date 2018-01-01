Wink
Фильмы
Мунк в аду
Актёры и съёмочная группа фильма «Мунк в аду»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мунк в аду»

Режиссёры

Стиг Андерсен

Stig Andersen
Режиссёр

Сценаристы

Эрик Андерссон

Erik Andersson
Сценарист
Стиг Андерсен

Stig Andersen
Сценарист

Продюсеры

Сара Винге-Серенсен

Sarah Winge-Sørensen
Продюсер
Питер ван Хюйстее

Pieter van Huystee
Продюсер

Монтажёры

Эрик Андерссон

Erik Andersson
Монтажёр

Композиторы

Эйвинд Андреас Скийи

Eyvind Andreas Skeie
Композитор
Стейн Йохан Григ Хальворсен

Stein Johan Grieg Halvorsen
Композитор