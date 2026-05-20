Мумия (фильм, 2026) смотреть онлайн
7.72026, The Mummy
Ужасы135 мин18+
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О фильме
Журналист Чарли Кэннон живёт с женой Лариссой, сыном Себастьяном и дочерью Кэти. Однажды девочка бесследно исчезает, пока отец ненадолго отвлекается, а расследование не приносит семье никаких ответов.
Спустя восемь лет Кэти неожиданно возвращается домой, однако её появление не приносит долгожданного облегчения: вместе с надеждой в жизнь семьи приходит новая тревога, и вскоре становится ясно, что прошлое ещё не отпустило их.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Джек
Рейнор
- НГАктриса
Натали
Грэйс
- ЛКАктриса
Лайа
Коста
- МКАктриса
Мэй
Каламави
- ГЭАктёр
Гидеон
Эмери
- БРАктриса
Билли
Рой
- ХКАктриса
Хаят
Камилла
- ШМАктёр
Шайло
Молина
- ДГАктёр
Джонатан
Ганнинг
- МААктриса
Монтсе
Альковерро
- ДПАктёр
Джеральд
Папасян
- ММАктёр
Марк
Митчинсон
- ЛСАктриса
Лили
Салливан
- ТСАктёр
Тим
Сейфи
- ХМАктёр
Х.К.
Монтес-Ролдан
- ДААктриса
Джолли
Абрахам
- ДЭАктёр
Джонни
Эверетт
- Продюсер
Джеймс
Ван
- Продюсер
Джейсон
Блум
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Скачкова
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ДТАктёр дубляжа
Дмитрий
Тихонов
- БШМонтажёр
Брайан
Шоу
- СМКомпозитор
Стефен
МакКеон