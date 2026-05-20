Журналист Чарли Кэннон живёт с женой Лариссой, сыном Себастьяном и дочерью Кэти. Однажды девочка бесследно исчезает, пока отец ненадолго отвлекается, а расследование не приносит семье никаких ответов.



Спустя восемь лет Кэти неожиданно возвращается домой, однако её появление не приносит долгожданного облегчения: вместе с надеждой в жизнь семьи приходит новая тревога, и вскоре становится ясно, что прошлое ещё не отпустило их.

