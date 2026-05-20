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Мумия (фильм, 2026) смотреть онлайн

7.72026, The Mummy
Ужасы135 мин18+

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О фильме

Журналист Чарли Кэннон живёт с женой Лариссой, сыном Себастьяном и дочерью Кэти. Однажды девочка бесследно исчезает, пока отец ненадолго отвлекается, а расследование не приносит семье никаких ответов.

Спустя восемь лет Кэти неожиданно возвращается домой, однако её появление не приносит долгожданного облегчения: вместе с надеждой в жизнь семьи приходит новая тревога, и вскоре становится ясно, что прошлое ещё не отпустило их.

Страна
Ирландия, США
Жанр
Ужасы
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мумия»