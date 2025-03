Mumford & Sons - Dust and Thunder: Live in South Africa (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм DUST AND THUNDER увековечил встречу фанатов из ЮАР с их любимой группой Mumford & Sons. Вся страна с нетерпением ждала приезда этой популярной группы из Великобритании. В поездке к ним присоединился полный автобус друзей-музыкантов, и этот короткий и изысканный фильм запечатлел два заключительных концерта тура, состоявшихся в прекрасном предместье Претории. Песни из альбома Wilder Mind и мини-альбома Johannesburg (записанного совместно с Baaba Maal, The Very Best и Beatenberg) прозвучали впервые. Огромная толпа подпевает любимым песням, и DUST AND THUNDER ясно дает понять, что делает Mumford & Sons особенными. И все это происходит на фоне живописных видов Претории. Прославленный режиссер Дик Каррутерс вложил душу в съемку этого фильма. В результате получился захватывающий, эмоциональный и поистине зрелищный фильм-концерт, вероятно, лучший для группы.



