Мультяшка Марти. Нет дыма без Марти|В супергерое главное - костюм (мультфильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Toon Marty
Мультфильмы21 мин6+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Марти - из Мультмарта, и ему всe интересно. Его неимоверная тяга ко всему заставляет постоянно двигаться, не останавливаясь на одном месте. За какую бы работу не взялся Марти, она тут же превращается в увлекательное приключение, от которого никто не сможет остаться в стороне.
Мультяшка Марти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.