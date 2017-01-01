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Мультяшка Марти. Нет дыма без Марти|В супергерое главное - костюм

Мультяшка Марти. Нет дыма без Марти|В супергерое главное - костюм (мультфильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Toon Marty
Мультфильмы21 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Марти - из Мультмарта, и ему всe интересно. Его неимоверная тяга ко всему заставляет постоянно двигаться, не останавливаясь на одном месте. За какую бы работу не взялся Марти, она тут же превращается в увлекательное приключение, от которого никто не сможет остаться в стороне.

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Информация

Страна
Франция, Канада
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

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