Мулан (qa) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Становление всесильной воительницы Китая. Звезда культовой саги «Ип Ман» Донни Йен в киноадаптации классического мультфильма от Disney.



Девушку из бедной китайской семьи по имени Хуа Мулан с детства готовят к семейной жизни, однако, быстрая и смелая, она больше предпочитает бо�евые искусства. Когда Китаю начинает угрожать опасность со стороны вражеских кочевников, император издает указ, согласно которому от каждой семьи на войну должен отправиться один мужчина. Тогда Мулан, единственная дочь прославленного воина, маскируется под юношу и вместо больного отца отправляется на службу под именем Хуа Цзюн. Справится ли бунтарка Мулан с тяжестью пути, который выбрала втайне от семьи?



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