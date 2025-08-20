Мститель (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Как далеко может зайти тот, кому больше нечего терять? Экшен «Мститель» — фильм о том, как в один миг рушится привычная жизнь, а на смену ей приходит всепоглощающая жажда справедливости.
После убийства любимой жены Дэнис понимает, что система правосудия не способна восстановить справедливость. Он добровольно садится в тюрьму, чтобы оказаться рядом с тем, кто уничтожил его мир. Здесь, в условиях жестоких правил и постоянной опасности, Дэнис начинает методично приближаться к своей цели. Но с каждым шагом месть требует все новых сделок с совестью, стирая границы между ним и тем, кого он ненавидит.
Фильм «Мститель», смотреть который можно как драму о возмездии, показывает, какую цену приходится платить за право назвать себя спасителем собственной чести. Это жесткое и бескомпромиссное путешествие в сердце человеческой ярости.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Криминал, Драма, Триллер
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Гиллис
МакКиннон
- ББАктёр
Бэрри
Барнс
- БКАктёр
Бэрри
Кессин
- МБАктёр
Майкл
Бейтс
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- ДБАктёр
Джерри
Биэн
- ДБАктёр
Дес
Брайден
- Актёр
Энди
Серкис
- ПБАктриса
Палома
Баэза
- ВБАктёр
Вэс
Блэквуд
- Актёр
Фил
Барантини
- НПСценарист
Ник
Перри
- ПМПродюсер
Питер
МакАлис
- СХПродюсер
Сериз
Халлам
- ДСПродюсер
Джолион
Саймондс
- СКХудожница
Сьюзи
Каллен
- АРХудожница
Анна
Рэкард
- ЭХХудожник
Энди
Харрис
- СХХудожница
Сара
Холдрен
- ПДМонтажёр
Пиа
Ди Чаула
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн