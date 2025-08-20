Мститель (фильм, 2001) смотреть онлайн

Как далеко может зайти тот, кому больше нечего терять? Экшен «Мститель» — фильм о том, как в один миг рушится привычная жизнь, а на смену ей приходит всепоглощающая жажда справедливости.



После убийства любимой жены Дэнис понимает, что система правосудия не способна восстановить справедливость. Он добровольно садится в тюрьму, чтобы оказаться рядом с тем, кто уничтожил его мир. Здесь, в условиях жестоких правил и постоянной опасности, Дэнис начинает методично приближаться к своей цели. Но с каждым шагом месть требует все новых сделок с совестью, стирая границы между ним и тем, кого он ненавидит.



Фильм «Мститель», смотреть который можно как драму о возмездии, показывает, какую цену приходится платить за право назвать себя спасителем собственной чести. Это жесткое и бескомпромиссное путешествие в сердце человеческой ярости.

