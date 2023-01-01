Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Мститель»

Режиссёры

Джеймс Гликенхаус

James Glickenhaus
Режиссёр

Актёры

Стив Джеймс

Steve James
АктёрMichael Jefferson
Дик Боччелли

Dick Boccelli
АктёрGino Pontivini
Тони ДиБенедетто

Tony DiBenedetto
АктёрChicken Pimp
Кристофер Джордж

Christopher George
АктёрDetective James Dalton
Роберт Гинти

Robert Ginty
АктёрJohn Eastland
Патрик Фаррелли

Patrick Farrelly
АктёрCIA Agent Shaw
Саманта Эггар

Samantha Eggar
АктрисаDr. Megan Stewart
Дэвид Липман

David Lipman
АктёрThe State Senator from New Jersey
Синди Уилкс

Cindy Wilks
АктрисаCandy
Мишель Хэррел

Michele Harrell
АктрисаMaria Jefferson

Сценаристы

Джеймс Гликенхаус

James Glickenhaus
Сценарист

Продюсеры

Марк Бунцман

Mark Buntzman
Продюсер

Художники

Тед Гласс

Ted Glass
Художник
Уильям Де Сета

William De Seta
Художник

Монтажёры

Корки Охара

Corky O'Hara
Монтажёр

Композиторы

Джо Ренцетти

Joe Renzetti
Композитор