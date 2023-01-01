Актёры и съёмочная группа фильма «Мститель»
Актёры
АктёрMichael Jefferson
Стив ДжеймсSteve James
АктёрGino Pontivini
Дик БоччеллиDick Boccelli
АктёрChicken Pimp
Тони ДиБенедеттоTony DiBenedetto
АктёрDetective James Dalton
Кристофер ДжорджChristopher George
АктёрJohn Eastland
Роберт ГинтиRobert Ginty
АктёрCIA Agent Shaw
Патрик ФарреллиPatrick Farrelly
АктрисаDr. Megan Stewart
Саманта ЭггарSamantha Eggar
АктёрThe State Senator from New Jersey
Дэвид ЛипманDavid Lipman
АктрисаCandy
Синди УилксCindy Wilks
АктрисаMaria Jefferson