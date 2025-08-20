Когда закон бессилен, в силу вступают правила, написанные на улицах большого города. Боевик «Мститель» — фильм 1980 о долге, который превыше личной безопасности.



Ветеран Вьетнама Джон Истланд сталкивается с жестокой реальностью: лучшего друга, спасшего ему жизнь, калечат уличные преступники. Осознав, что правосудие не способно наказать виновных, он применяет боевой опыт в гражданском мире. Методы Джона не знают компромиссов — каждый шаг становится точным ударом по криминальной иерархии. Он начинает с низов, постепенно приближаясь к тем, кто стоит за беспределом.



Фильм «Мститель», смотреть который можно как напоминание о том, что некоторые долги возвращаются только кровью, проведет по темным переулкам, где мораль диктуется не законами, а личным кодексом чести.

