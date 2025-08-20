Мститель (фильм, 1980) смотреть онлайн
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О фильме
Когда закон бессилен, в силу вступают правила, написанные на улицах большого города. Боевик «Мститель» — фильм 1980 о долге, который превыше личной безопасности.
Ветеран Вьетнама Джон Истланд сталкивается с жестокой реальностью: лучшего друга, спасшего ему жизнь, калечат уличные преступники. Осознав, что правосудие не способно наказать виновных, он применяет боевой опыт в гражданском мире. Методы Джона не знают компромиссов — каждый шаг становится точным ударом по криминальной иерархии. Он начинает с низов, постепенно приближаясь к тем, кто стоит за беспределом.
Фильм «Мститель», смотреть который можно как напоминание о том, что некоторые долги возвращаются только кровью, проведет по темным переулкам, где мораль диктуется не законами, а личным кодексом чести.
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джеймс
Гликенхаус
- СДАктёр
Стив
Джеймс
- ДБАктёр
Дик
Боччелли
- ТДАктёр
Тони
ДиБенедетто
- КДАктёр
Кристофер
Джордж
- РГАктёр
Роберт
Гинти
- ПФАктёр
Патрик
Фаррелли
- СЭАктриса
Саманта
Эггар
- ДЛАктёр
Дэвид
Липман
- СУАктриса
Синди
Уилкс
- МХАктриса
Мишель
Хэррел
- ДГСценарист
Джеймс
Гликенхаус
- МБПродюсер
Марк
Бунцман
- ТГХудожник
Тед
Гласс
- УДХудожник
Уильям
Де Сета
- КОМонтажёр
Корки
Охара
- ДРКомпозитор
Джо
Ренцетти