Можно только представить 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
2012 год. Барт Миллард, вокалист христианской рок-группы MercyMe, находится на пике карьеры после выхода самой популярной песни коллектива, однако в семейной жизни он сталкивается с проблемами. Домашняя жизнь Барта и его жены Шеннон теперь постоянно связана с заботой об их юном сыне Сэме, который страдает сахарным диабетом 1-го типа и нуждается в частых инъекциях инсулина.
Когда группе выпадает шанс возглавить новое турне, вокалист прежде всего волнуется за сына, который недостаточно серьёзно относится к своему здоровью и обижается на родителей из-за их постоянного внимания. Барт предлагает взять с собой Сэма в гастроли, и, неожиданно для него, Шеннон и менеджер группы соглашаются с идеей. Тем временем к турне также присоединяется сольный певец Тим Тиммонс, которому предстоит выступать на разогреве.
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Эрвин
- Актриса
Ариэль
Кеббел
- Актёр
Деннис
Куэйд
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- Актриса
Софи
Скелтон
- ДДАктёр
Джоби
Джеймс
- Актёр
Трэйси
Эдкинс
- ДМАктёр
Дж.
Майкл Финли
- АНАктриса
Анджела
Н. Джонсон
- ДБАктёр
Джейсон
Бёрки
- НДАктриса
Николь
Дюпор
- ЭГАктриса
Эбби
Гловер
- МФАктёр
Марк
Фурз
- ТРАктриса
Тамико
Робинсон
- АБАктёр
Аарон
Бенвард
- ЭПАктёр
Эзра
Проч
- РВАктёр
Роберт
Вэй
- КДПродюсер
Кевин
Даунс
- Продюсер
Эндрю
Эрвин
- ДСПродюсер
Дэрил
С. Лефевр