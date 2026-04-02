Можно только представить 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн

2012 год. Барт Миллард, вокалист христианской рок-группы MercyMe, находится на пике карьеры после выхода самой популярной песни коллектива, однако в семейной жизни он сталкивается с проблемами. Домашняя жизнь Барта и его жены Шеннон теперь постоянно связана с заботой об их юном сыне Сэме, который страдает сахарным диабетом 1-го типа и нуждается в частых инъекциях инсулина.

Когда группе выпадает шанс возглавить новое турне, вокалист прежде всего волнуется за сына, который недостаточно серьёзно относится к своему здоровью и обижается на родителей из-за их постоянного внимания. Барт предлагает взять с собой Сэма в гастроли, и, неожиданно для него, Шеннон и менеджер группы соглашаются с идеей. Тем временем к турне также присоединяется сольный певец Тим Тиммонс, которому предстоит выступать на разогреве.

